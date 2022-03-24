ADÜ Ege Kariyer Fuarı'nda yer aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 19 üniversitenin paydaşlığı ile 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Fuar İzmir A Holü'nde gerçekleştirilen Ege Kariyer Fuarı'nda (EGEKAF) yer aldı.

Açılış Törenine ADÜ'yü temsilen Kariyer Merkezi'nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Kariyer Merkezi Yetkilisi Selda Aksoy Yetkin katıldı. Açılış töreninde; Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması'nda Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün eşliğinde birincilik ödülü alan Devlet Konservatuvarı öğrencisi Dilay Ra Oygür'e ve Arnavutluk Tiran kentinde düzenlenen Aşçılık Yarışması'ndaDr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin eşliğinde 3 altın madalya kazanarak şampiyon olan Davutlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri Enes Göktuğ Çöllü, İsmet Serhat Aheste ve Engin Deniz'e Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr.Salim Atay tarafından madalya verildi.

Açılış töreninde tüm paydaş üniversitelerin rektörleri ile birlikte ADÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Cumali Öksüz, açılış kurdelesini keserek fuar açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından stantlar gezilerek sektör temsilcileri ve paydaş üniversitelerden bilgi alındı.

ADÜ'nün Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kariyer Merkezi fuarda stant açtı. ADÜ standında fuara katılan firmaların insan kaynakları yetkilileri ile görüşmeler yapılarak firmalar ve öğrencilere sağlayacakları iş ve staj imkanları hakkında bilgi alındı.

Adnan Menderes Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin girişimleri ile iki özel firma fuara sponsor olarak katıldı. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, firmaların stantlarını ziyaret ederek, bilgi aldı ve kendilerine katılımları için teşekkür etti.

Fuara; Yetenek Kapısı üzerinden bin 721 ADÜ öğrencisi kayıt oldu. Fuarın ilk günü merkez kampüsten 5 otobüs, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve dekan yardımcıları eşliğinde 60 öğrenci, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen eşliğinde 70 öğrenci, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve müdür yardımcıları eşliğinde 90 öğrenci fuara katıldı. Fuarın ikinci günü ise merkez kampüsünden 4 otobüs olarak fuara katılan öğrencilere Eğitim Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Tahir Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Nurtaç Üstündağ Kocakuşak eşlik etti.

Fuara katılan öğrenciler stant ziyaretleri ile firmaların insan kaynakları yöneticileri ile birebir tanışma fırsatı bularak istihdam olanakları, işe alım politikaları, kariyer gelişimi imkanları hakkında bilgi aldılar. İş hayatında ve işe alım sürecinde karşılaşacakları durumları sektör temsilcilerinden dinleyen öğrenciler, mülakat simülasyonlarıyla iş hayatına giriş safhasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda interaktif yolla bilgi sahibi oldular. Fuar süresince gerçekleşen seminer ve etkinlikler ile uygulamalı olarak tecrübe edinme fırsatı yakalayan öğrenciler, kariyer gelişimlerini arttırma olanağı yakaladılar.

Sektör temsilcileri ile öğrencileri buluşturan fuarda, öğrenciler sanatsal etkinlikleri ve gösteriyle de yer aldılar. Fuarın ilk günü ADÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgünve ödüllü öğrenci Dilay Ra Oygür viyolensel dinletisi gerçekleştirdi. Fuarın ikinci günü ise ADÜ Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu zeybek gösterisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Ayrıca ADÜ Gelişim Psikolojisi AD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Ulucan ile birlikte 'Genetik ve Psikolojik Açıdan Gelecek: Dünya Nereye Gidiyor' konulu semineri gerçekleştirdi.

Fuarın kapanışında ADÜ Kariyer Merkezi Yetkilisi Selda Aksoy Yetkin'e, ADÜ'nün paydaş üniversite olarak vermiş olduğu katkılardan dolayı Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından teşekkür belgesi verildi.