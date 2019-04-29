ADÜ Eğitim Fakültesinden uluslararası proje toplantısı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde sürdürülen Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor (Breaking The Glass Ceiling For Women Administrators) adlı Erasmus Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi'nin 4. ulus ötesi proje toplantısı, proje ortaklarından AMICS ev sahipliğinde İspanya'nın Valensiya kentinde gerçekleştirildi.

Projenin 4. ulus ötesi toplantısına proje ekibini temsilen ADÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya ve Arş. Gör. Burcu Altun katıldı.

ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya koordinatörlüğünde yürütülen projenin daha önce Aydın'da 28 - 29 Mart 2018 tarihlerinde açılışı yapılmıştı. Projenin 26-27 Temmuz 2018 tarihlerindeki ikinci ulus ötesi toplantısı, Almanya'daki ortağı Education Mobility Grid ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Projenin üçüncü ulus ötesi toplantısı ise 29 - 30 Kasım 2018 tarihlerinde CEIPES ev sahipliğinde İtalya'nın Palermo kentinde gerçekleştirildi.

İki gün süren toplantıda, son dört ayın değerlendirilmesi yapıldı. Bu çerçevede projenin yönetim süreci, bütçesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak ortaklar sunumlar yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Projenin “1. Fikri Çıktı Raporu” doğrultusunda hazırlanan ve “2. Fikri Çıktısı” olan Cam Tavan Eğitim Programının gerçekleştirilme sürecine ilişkin tartışmalara geçildi. Eğitimlerin hali hazırdaki süreci, paydaşların eğitimlere ilişkin hazırlık süreçleri üzerinde tartışmalar gerçekleştirildi.

Mayıs sonunda bitecek olan eğitimlerden sonra projenin “3. Fikri Çıktısı” kapsamında gerçekleştirilecek mentörlük eğitimi sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı ve görev dağılımı gerçekleştirildi.

Aralık 2019'da sona erecek projenin toplam 7 ortağı bulunuyor. Projenin yürütücüsü Üniversitemiz ile diğer ortaklar arasında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Kültürel Gelişim Derneği, Education Mobility Grid (Almanya), Bragamob (Portekiz), CEIPES (İtalya) ve AMICS (İspanya) bulunuyor. İki yıl sürecek Avrupa Birliği projesinin toplam bütçesi ise 170 bin 240 Euro olarak belirlendi.

Projenin 5. ulus ötesi toplantısının temmuz ayında projenin Portekiz ortağı Bragamob ev sahipliğinde Braga'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.