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ADÜ, ‘En Fazla Avrupa Patent Belgesi'ne sahip üniversiteler arasına girdi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Patent Effect firmasının yayınladığı raporda en fazla ‘Avrupa Patent Belgesi’ne sahip üniversitelerinden biri oldu.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Patent Effect firmasının yayınladığı raporda en fazla ‘Avrupa Patent Belgesi'ne sahip üniversitelerinden biri oldu.


Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin patent başvuruları (yayınlanan) analiz edilerek, en fazla Avrupa Patent Belgesine sahip olan üniversiteler belirlendiği Türkiye'nin Patent Haritası raporunda, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri olan Boğaziçi, Koç, ODTÜ'nün bulunduğu sıralamada 18'inci sırada yer aldı.



“ADÜ'yü Aydın'ın Göz Bebeği Yapacağız”


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yenilikçiliğe önem veren bir üniversite olduklarını belirterek, "Bu anlamda 207 üniversite arasında tescil edilmiş Avrupa Patent Belgesi'ne sahip olan üniversiteler içerisinde ilk 18 sıralamasında olmamız önemli bir başarıdır. ADÜ'yü Aydın'ın göz bebeği yapacağız” dedi.

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