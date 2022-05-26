ADÜ Erkek Basketbol Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Erkek Basketbol Takımı, İzmir'de düzenlenen Üniversiteler Arası Basketbol Süperlig Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Üniversiteler Arası Basketbol Süperlig Şampiyonası geçtiğimiz gün İzmir'de gerçekleştirdi. Şampiyonaya katılan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Erkek Basketbol Takımı ise turnuvadaki başarısı ile takdir topladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonanın final müsabakasında rakibi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile karşılaşan ADÜ Erkek Basketbol Takımı, rakibini 77-92 yendi. Şampiyonada başarılı bir grafik çizen ADÜ'lü sporcular alınan bu skor ile şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Konu ile ilgili ADÜ tarafından yapılan açıklamada ise “Üniversitemiz Erkek Basketbol Takımı final müsabakasında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ni 77-92 yenerek Türkiye 3.'sü olarak üniversitemize gurur yaşattı. Üniversitemizin son dönemde elde ettiği başarılar ile ‘Şampiyonlar Okulu' unvanını güçlendirdi” ifadeleri yer aldı.

Şampiyona sonrasında genç sporcuları tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğrencilerimizden gelen her başarılı sonuç ile gururumuz artıyor. Üniversitemizin adını böylesi önemli başarılar ile güçlendiren evlatlarıma ve onları müsabakalara hazırlayan değerli hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilerimizin sergiledikleri performans ve elde ettikleri başarılar ile mutluluk yaşattıklarını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü ise ADÜ'nün isminin duyurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek sporcuların başarılarının devamını diledi.