ADÜ, Erzurum'da ‘Sağlıkta Araştırma Yöntemleri' kursu verdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Erzurum'da “Sağlıkta Araştırma Yöntemleri” kursu düzenlendi.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) adına Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının katkılarıyla düzenlenen Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Kursu, Erzurum'da gerçekleşti.

ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay koordinatörlüğünde 27 hekimin katılımı ile Atatürk Üniversitesinde düzenlenen “Sağlıkta Araştırma Kursu / SAK-3G”, sağlıkta araştırma yapan herkes için sağlık araştırmalarında gerekli temel kavramlar, araştırma tipleri, araştırma ve yayın süreçleri ile araştırmada gerekli istatistiki bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefliyor.

Kursta eğitici olarak ADÜ öğretim elemanları Prof. Dr. Pınar Okyay'ın yanı sıra Prof. Dr. Filiz Abacıgil, Dr. Öğretim Üyesi Sinan Yılmaz ve yardımcı eğitici olarak Arş. Gör. Dr. Ferhat Yıldız görev aldı.

Üç gün süren kursun sonunda Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Erçişli, katılımcılara teşekkür ve katılım belgelerini verdi.