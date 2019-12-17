ADÜ farkındalık eğitimleri ile afete hazırlanıyor

Dr. Osman Selçuk Aldemir'in talimatları ile Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde merkez kampüste başlatılan ADÜ Kurtarma Ekibi eğitim programı kapsamı kapsamında, Nazilli Sümer Kampüste ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) ‘Üniversite Afete Hazırlanıyor' konulu farkındalık eğitimleri yapıldı.

Nazilli'de ‘Üniversite Afete Hazırlanıyor' Eğitimi Gerçekleşti

Nazilli Sümer Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Umut Arama Kurtarma Eğitmenleri Ramazan Yılmaz, Dilek Tolanlar, Hatice Şahan, Zeynep Tunç, Refik Sazan ve Gençlik Birimi Sorumlusu Mustafa Değirmenci'nin katıldığı eğitimde, deprem gerçeği, afet bilinci, afet yönetimi, AFAD ve tamp planı, yapı bilgisi ve arama kurtarmaya giriş eğitimleri verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, Öğr. Gör. Aslı Çayan, Öğr. Gör. Ayşegül Kahraman, Öğr. Gör. Gülnur Saraç, Öğr. Gör. İlhami Aksu ve Öğr. Gör. Seda Sevim katıldı. Eğitim sonunda gönüllü olarak ekipte yer almak isteyen öğrenci ve akademik personelin bir sonraki eğitim planlaması için çalışmalar yapıldı.

AKDF Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, “Doğal afetlerin tekrarlanma sürelerinin uzun, ortaya çıkma sıklığının az ve birbirinden bağımsız olmaları nedeniyle bir süre geçtikten sonra etkileri unutulmaktadır. Türkiye'de doğal afet tarihinde milenyum olarak tarihe geçen 1999 Marmara Depremi, Türkiye'deki tüm sistemlerin böyle bir afete hangi boyutta hazırlıklı olduğunu ortaya koyarak afet riski ve finansal kayıplarının azalması yönünde önemli reformların başlatılmasını sağlamıştır. İvedi gereksinimlerimiz olan yaşam çevrelerimizin sağlıklı ve güvenli hale getirilmesini, yapı ve stoklarımızın iyileştirilmesinde yerel ve kamu yönetimlerinin afet olgusunu bütünsel olarak görmesini ve bu doğrultuda ele alınması gerektiğini önemle vurguluyoruz” dedi.

Aydın'ın büyük ilçelerinden biri olan Nazilli'de üniversite bünyesinde oluşturulacak ekiplerin, olası afetlerde profesyonel ekipler gelene kadar önemli görevler icra edeceklerinin belirtildiği eğitim sonrasında, eğitmenlere çiçek takdim edildi.

Söke MYO'da Temel Afet Bilinci Eğitimi Gerçekleşti

ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği “Temel Afet Bilinci” konusunda eğitim düzenlendi.

İlk ve Acil Yardım Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine, Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki tarafından verilen eğitimde, bireylerin çevrelerindeki tehlikelerin ve risklerin farkına varmaları sağlanarak afet hazırlık planı, deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve afet anında doğru davranış modelleri hakkında bilgi verildi.

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlerin öncesinde ve sonrasında yapılacak olan doğru davranışları öğrencilere kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, afet sonrası ilk anlar ve tahliye konuları işlendi.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından öğrencilere katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.