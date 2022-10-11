ADÜ Fen Fakültesi oryantasyon programını tamamladı

Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de katılımıyla fakülte binasında düzlediği tanışma çayı ile gerçekleştirdi.

Tanışma etkinlikleri, bölüm buluşmaları, kariyer planlama, birim tanıtımlarını içeren programa, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile birlikte Fakülte Dekan V. Prof. Dr. Kubilay Metin, Dekan Yarıdımcısı Prof. Dr. Ethem Aktürk ile akademik ve idari personel katıldı. Yeni kayıt yapan öğrencilerle tanışan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 2022-2023 Akademik Yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.

Etkinliğin ardından fakülte binasını ve kantinini gezen Rektör Aldemir, burada öğrencilerle sohbet etti.