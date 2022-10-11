İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ADÜ Fen Fakültesi oryantasyon programını tamamladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi, oryantasyon programını ADÜ Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de katılımıyla fakülte binasında düzlediği tanışma çayı ile gerçekleştirdi.



Tanışma etkinlikleri, bölüm buluşmaları, kariyer planlama, birim tanıtımlarını içeren programa, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile birlikte Fakülte Dekan V. Prof. Dr. Kubilay Metin, Dekan Yarıdımcısı Prof. Dr. Ethem Aktürk ile akademik ve idari personel katıldı. Yeni kayıt yapan öğrencilerle tanışan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 2022-2023 Akademik Yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.



Etkinliğin ardından fakülte binasını ve kantinini gezen Rektör Aldemir, burada öğrencilerle sohbet etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.