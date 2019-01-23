ADÜ Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş oldu

Baki Aslantaş'ın Genel Sekreter Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından düzenlenen devir teslim törenine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, önceki dönem Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan ve Genel Sekreter yardımcıları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, katkılarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan'a teşekkür belgesini verirken, ADÜ Genel Sekreter Vekili Baki Aslantaş da çiçek takdim etti.

Genel Sekreterlik devir teslim töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.