ADÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavları çerçevesinde Müzik Öğretmenliği özel yetenek sınavı Atatürk Kongre Merkezi'nde, Resim-İş Öğretmenliği özel yetenek sınavı ise ADÜ Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, “Fakültemiz Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programları önceki yıllarda olduğu gibi yoğun bir ilgi gördü. Aday öğrencilerimiz başvurularını tamamladılar ve bugün sınav için üniversitemize geldiler. Bu süreçte, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Geleceğin öğretmenlerini ve sanatçılarını yetiştirmekten gurur duyduklarını belirten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, “İki aşamada gerçekleşecek sınavlar, 31 Ağustos 2022 - 2 Eylül 2022 tarihlerinde tamamlanacak. Sınavlar tamamlandığında sonuçlar başvuru sisteminde ilan edilecek" diye konuştu.