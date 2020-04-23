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ADÜ Haber Dergisi'nin yeni sayısına online hizmet

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Haber Dergisi Mart sayısı çıktı.


ADÜ'de yapılan çalışma ve etkinlikler, bilimsel projeler hakkında bilgi veren derginin Mart sayısında koronavirüse karşı personel ve hasta sağlığını koruyacak tedbirleri hızla uygulamaya geçiren ülkemizdeki ilk sağlık kuruluşlarından biri olan ADÜ Hastanesi'nde uygulanan sistem hakkında bilgi verildi.


Aydın'ın, üniversite yapılan çalışmaları yakından takip etmesi amacıyla son yapılan çalışmaların okuyucularla paylaşıldığı dergide, ADÜZEM Eğitim Portalı hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Bahar yarıyılında gerçekleşecek olan uzak eğitim için öğrencilere nitelikli ve etkileşimli bir ortam sağlandığı okuyuculara aktarıldı.


ADÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Güliz Uyar Güleç, Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkmasının ardından dünyayı kasıp kavuran ve pandemi olarak ilan edilen Koronavirüsü hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi.


ADÜ Haber Dergisi'ne ' https://www.adu.edu.tr/webfolders/aduhaber/dosyalar/20200421191820-ADUHABERMART2020WEB4-000078867715082184425752.pdf ' adresinden online olarak ulaşılabileceği belirtidli.

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