ADÜ Hastanesi Başhekimi Bozbaş'tan 'MR cihazı' açıklaması

Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, MR ünitesinde yaşanan talihsiz bir kaza dolayısıyla MR cihazının yaklaşık 10 gün boyunca hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Stajyer öğrencilerin eğitimi sırasında gerçekleşen bir kaza sonucu MR cihazında hasar meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Bozbaş, “Hastanemizde talihsiz bir kaza meydana geldi. Eğitim gören bir stajer öğrencimizin bir anlık dalgınlığı neticesinde MR cihazımızda manyetik bir hasar oluştu. Olayın hemen ardından hem gerekli inceleme sürecini hem de MR cihazımızın yaklaşık on gün süreceğini tahmin ettiğimiz onarım sürecini başlattık. Diğer taraftan ikinci MR cihazımızın yine yaklaşık on gün süreceğini tahmin ettiğimiz kurulumu da devam etmektedir. Sorun çözülene kadar MR çekiminde yaşanacak gecikmeler nedeniyle hastalarımızdan özür diliyoruz” dedi.