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ADÜ Hastanesi uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi aldı

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ verildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' verildi.


Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında yönetmelik kapsamında, ADÜ Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri'ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı.


Hastane Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, “Hastanemiz tecrübeli ve deneyimli hekim kadrosuyla ve ileri teknoloji altyapısıyla, artık uluslararası hastaları da kabul etmeye başlayacak. Aydın'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sağlık turizmiyle birlikte ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlanacağını umut ediyoruz. Sağlık turizmi belgesini almamızın hem kurumumuza hem şehrimize hem de ülkemize büyük katma değer sağlamasını hedefliyoruz” denildi.

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