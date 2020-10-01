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ADÜ hastanesinde bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde yeni göreve başlayan personele yönelik olarak, Atatürk Kongre Merkezi’nde Bilgilendirme ve Eğitim toplantısı düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde yeni göreve başlayan personele yönelik olarak, Atatürk Kongre Merkezi'nde Bilgilendirme ve Eğitim toplantısı düzenlendi.


Hastane Başmüdürü Numan Fikret Demirci başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yeni göreve başlayan 20 güvenlik ile 56 hasta bakımı ve temizliği personeline hastane işleyişi hakkında bilgi verildi.


Toplantıda, Başhekimlik Planlama Ünitesi personeli Emre Yaşar hastanenin fiziki durumu ve işleyişi hakkında, İş Güvenliği Uzmanı Durmuş Semet iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenlerden konusunda, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hatice Benlican ise korona virüs salgınında alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi


Toplantı, Temizlik Şefi Nazlı Top ve Güvenlik Sorumlusu Mehmet Anez'in, işe yeni başlayacak olan personele görev tanım ve sorumlukları hakkında bilgi vermesiyle son buldu.

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