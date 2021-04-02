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ADÜ Hastanesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başmüdür Vekili olarak atanan Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, 1 Nisan 2021 tarihinde ‘Başmüdürlük’ görevini devir teslim töreni ile Numan Fikret Demirci’den devraldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başmüdür Vekili olarak atanan Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, 1 Nisan 2021 tarihinde ‘Başmüdürlük' görevini devir teslim töreni ile Numan Fikret Demirci'den devraldı.


ADÜ Üniversite Hastanesi'nin yeni Başmüdürü Erdal Meşe, Demirci'ye yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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