ADÜ Hastanesi'nde 'Emzirme Haftası' dolayısıyla stant açıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı.

Doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanelere 'Bebek Dostu Hastane' unvanı veriliyor. Bebek dostu hastane unvanlı ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi bebek hemşireleri tarafından yeni doğum yapan annelere emzirme eğitimi verilip, anne sütünü arttıran yiyecekler hakkında bilgiler verildi.

Annelere, doğum sonrasındaki 'ilk süt' ya da 'ağız süt' olarak bilinen sütün öneminden bahsedildi. Hemşireler doğumdan hemen sonra bebeğin annenin göğsüne yatırılmasının, ten tene teması sağlanmasının gerekliliği üzerinde durdu.