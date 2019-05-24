ADÜ Hastanesinde ücretsiz deri kanseri taraması yapıldı

Prof. Dr. Meltem Uslu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen taramaya katılan hastalarda kanser açısından risk saptanılan lekelerin, benlerin dermoskopik incelemeleri ve fotoğraflaması yapıldı.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Polikliniğinin yürüttüğü bu çalışma, Avrupa çapında başta melanom olmak üzere tüm deri kanserlerinin erken tanı ve tedavisini desteklemek için 1999 yılında kurulmuş olan “Euromelanoma” projesinin bir parçası olarak, ülkemizdeki diğer merkezlerle birlikte aynı haftada yürütüldü. Türkiye, bu projeye 2014 yılında dahil olarak 5 yıldır her ilkbaharda kampanya kapsamında kararlaştırılan hafta içinde taramalarını sürdürüyor.

ADÜ Euromelanoma Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Uslu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Deri kanseri gelişimi açısından risk taşıyan hastalar; açık ten rengine, çok sayıda bene sahip, fazla güneş maruziyeti olan ya da güneş yanığı geçirmiş, sıradışı benleri olan, akrabalarında deri kanseri saptanmış kişilerdir. İzlemde dijital dermoskop adı verilen, özel bir bilgisayar yazılımına sahip dermoskopi kameraları ile belli zaman aralıklarında fotoğraflama yapılır ve bu fotoğrafların karşılaştırılabilmesi sayesinde benler / lekelerdeki değişikliklerin daha kolay ve hızlı olarak fark edilebilir” diyerek cilt kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti.