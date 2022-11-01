ADÜ Hemşirelik Fakültesi Akademik Genel Kurul toplantısı gerçekleşti

2020-2021 yılından bu döneme kadar olan süreçte fakültenin akademik faaliyetlerinin gelişiminden bahsederek konuşmasına başlayan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, bilimsel araştırmaların ve yayınların arttığına değindi. Lisans ve lisansüstü öğrenci sayılarının arttığını, düzenlenen sosyokültürel ve akademik faaliyetlerin niteliğinin ve niceliğinin geliştiğini, öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin kalitesinin ve sayısının yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Özsunar, rektörlük desteği sayesinde fakülte kazanımlarının eğitim kalitesini arttırdığını söyleyerek öğretim elemanlarının kadro durumları hakkında bilgilendirme yaptı. Özsunar, üniversite yönetiminin desteği her zaman hissettiklerini belirtip fakülte akademik ve idari personelinin çalışmalarına teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ve Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim üyeleri toplantıda; bilimsel faaliyetlerin sayısı ve niteliği, öğrenci sayıları, mevcut altyapı olanakları, öğretim elemanlarının kadro durumları hakkında bilgiler paylaşarak üniversite yönetimine destekleri için teşekkür etti.

Akademik personelin görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından sona eren toplantıya, ADÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Belgin Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner ile birlikte akademik ve idari kadro katıldı.