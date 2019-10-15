İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ Hemşirelik Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon eğitimi, Aydın Menderes Derslikleri’nde gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon eğitimi, Aydın Menderes Derslikleri'nde gerçekleşti.


Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Belgin Yıldırım ve Dr. Öğretim üyesi Hatice Öner'in öğrencilerle buluştuğu oryantasyon programında, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Dayanır hemşirelik mesleğinin dokunma ve hissetme kavramları ile hastanın bakımına çok önemli katkılar sağlayan bir meslek olduğunu ifade etti.


Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Psikolog Öğretim Görevlisi Evrim Güreşen sunumunda ADÜ'nün Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde danışmanlık hizmeti verildiğini, öğrencilerin bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabileceklerini anlatırken, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Belgin Yıldırım ve Dr. Öğretim üyesi Hatice Öner fakülteyi tanıtan sunumları gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.