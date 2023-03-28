ADÜ Hemşirelik Fakültesi'nin 3 farklı projesine destek

Fakülte öğrencilerinden İrem Çalışkan ve Merve Turhan tarafından Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Duygu Yeşilfidan'ın danışmanlığında 'Hemşirelik Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tavırlarının Geliştirilmesi: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma' isimli Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na sunulan proje, fakülte öğrencilerinden Esra Yılmaz ve Ayşegül Hacı tarafından Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Duygu Yeşilfidan'ın danışmanlığında 'Üniversite Öğrencilerinde Çevirimiçi Tetikte Olma, Öznel İyi Oluş, Psikolojik Belirtiler ve İlişkili Faktörler' isimli Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na sunulan proje, fakülte öğrencilerinden Çisel Öztürk ve fakülte mezunu ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Berceste Kahveci tarafından Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi Büşra Şahin'in danışmanlığında; 'Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Temelli Yara Bakım Uygulamalarının Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tavrı ve Sanal Gerçeklik Ortamında Hazır Bulunuşluk Durumuna Etkisi' isimli proje, '2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2 Dönemi' çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Akademik personelimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.