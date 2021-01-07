ADÜ İktisadi İşletmesi oto yıkama birimi ‘vale' hizmetiyle büyük kolaylık sağlıyor

Son sistem köpüklü oto yıkama ile oto bakım ve temizlik hizmetinin yanı sıra adresten araç alımı yaparak yıkama sonrasında yine adrese teslim ile büyük kolaylık sağlıyor. Uzman kadrosuyla en kaliteli hizmeti sunan oto yıkama bölümünde iç-dış yıkama, motor temizliğinin yanı sıra kısa süre sonra pasta cila ve boya koruma, tavan-taban temizliği ve koltuk temizliği hizmetleri de başlayacak. Araç sahiplerine en uygun fiyatlarla hizmet sunan serviste iç-dış yıkama 30 TL, motor temizliği ise 50 TL olarak gerçekleşirken, vatandaşların iletişim için 0535 976 61 39 numarasından irtibata geçebilecekleri belirtildi.