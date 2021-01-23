ADÜ ile Kent A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ş. arasında personele yönelik mesleki eğitimlerin düzenlenmesi adına iş birliği protokolü imzalandı.

Eğitim iş birliği protokolünü, ADÜ adına ADÜ Rektör Yardımcısı ve ADÜSEM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Aydın, Kent A.Ş adına ise Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Ertan imzaladı. Protokolün görüşüldüğü toplantıda; Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör Evrim Kamacı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, ADÜSEM Müdür Yardımcıları Doç. Dr Nermin Koruklu, Doç. Dr. Fatma Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Karşıyaka Belediyesi ve Kent A.Ş'yi temsilen ise Tesisler Yöneticisi Akif Özcan ve Sanat Yönetmeni Alper Akdeniz bulundu.

ADÜ Rektör Yardımcısı ve ADÜSEM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ADÜSEM olarak kendi öğrenci ve personelimize, Aydın halkına, yakın çevremize ve covid süreci nedeniyle dijital ortam üzerinden eğitim verme imkanının gündeme gelmesiyle birlikte tüm Türkiye'ye eğitim veriyoruz. Bu çerçevede Karşıyaka Belediyesinin iştiraki Kent A.Ş. tarafından bize bir talepte bulunuldu. Bu konuda Aydın Adnan Menderes Ünversitesi olarak tercih edilmek bizleri gururlandırdı ve bu eğitimler için gerekli adımları memnuniyet ile atacağız. Neticede biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Eğitimlerin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Ertan, "Bu iş birliği protokolüyle beraber tesislerimizde birçok yenilik getirmeye hazırlanıyoruz. Kent A. Ş.'nin hizmet verdiği bütün kafe restoranlarda çalışan mesai arkadaşlarımız Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ADÜSEM'in çok kıymetli hocalarına emanet ediyoruz. 2021 yılını marka stratejisi olarak eğitim ve hizmet kalitemizi artırmak için kurguladık. Değerli zamanlarını bize ayıracak olan öğretim üyelerimize şimdiden tüm Karşıyaka adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda, Türk ve Dünya Mutfağı Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) iş birliğiyle Karşıyaka belediyesi iştiraki Kent A.Ş. personeline yönelik danışmalık hizmeti verilmesi de kararlaştırıldı. Protokol kapsamında yaklaşık 250 belediye personeline çeşitli mesleki eğitimler düzenlenecek. Eğitimler, Yiyecek İçecek Servisi Eğitimi, Yiyecek İçecek Yönetimi Eğitimi, Misafir İlişkileri Yönetimi, İçecek Kültürü, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yeni Yaklaşımlar, Satın Alma Yönetimi, Tabak Dizaynı ve Yeni Ürün Geliştirme, Yetenek Yönetimi ve Performans Arttırma, İş ve Zaman Etüdleri ve Hijyen Sanitasyon Eğitimi'nden oluşuyor.