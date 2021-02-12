ADÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Türk'ün kitapları yayımlandı

Gül Dilek Türk'ün, ‘Sosyal Medya Sosyolojisi', ‘Sosyal Medya Psikolojisi' ve ‘Türkiye'de Siyasal Kutuplaşma' adlı kitapları yayınlandı.

Günümüzde 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yaklaşık yarısının sosyal medya kullandığını tahmin edildiğini belirten Arş. Gör. Dr. Gül Dilek Türk, insanın telgraf ile başlayan iletişim teknolojilerini kullanma yolculuğunun günümüzdeki durağının, sosyal medya olarak görüldüğünü ve insanların hayatlarının her alanında etkilediğini ifade etti. İletişimin, yüz yüze iletişimden bugün sanal iletişime kadar ilerleyen; her hali ve şekli ile hayatımızda yer alan aldığını belirten Arş. Gör. Dr. Gül Dilek Türk, “Pandemi nedeniyle eve kapandığımız, tüm sosyalleşme etkinliklerimizi ve hayata dair tüm süreçleri dijital hâli ile yaşadığımız günümüzde, insan ve topluma dair hemen hemen tüm konular sanallaşarak ve sosyal medyanın da etkisi ile kitleselleşerek fiziksel dünyadaki hayatımızın sanallaşan versiyon hâlini almıştır. Sanal toplum hâline gelen sosyal medyaya dair cevaplar sunmayı amaçlayan bu kitap, sosyal medyanın insan, toplum ve kitle psikolojisi üzerindeki rolü ile ilgili teorik ve deneysel çalışmalardan oluşan bir seçki sunmaktadır” dedi.