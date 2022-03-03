ADÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı ADÜDergi'nin ilk sayısı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrenci Uygulama Dergisi ADÜDergi'nin ilk sayısı yayımlandı.

Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencilerinin ders kapsamında yapmış olduğu haberlerin yayınlandığı ADÜDergi'nin ilk sayısında ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in özel röportajının yanında yaşamdan kültür-sanata, spordan sağlığa, araştırma haberden öğrenci söyleşilerine kadar birçok haber yer aldı.

Öğrenciler ADÜDergi'de yayınlanan haberleri ve dergi tasarımını TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ve Genç İletişimciler Yarışması gibi birçok yarışmaya gönderebilecek. Öğrenciler ADÜDergi sayesinde hem deneyim kazanacak hem de burada yaptıkları çalışmaları özgeçmişlerinde gösterebilecek.

ADÜDergi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini Doç. Dr. Ali Emre Dingin, Yazı İşleri Müdürlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan, Editörlüğünü ise Öğr. Gör. Aslıhan Topal, Arş. Gör. Samet Akveran, Dilan Azizoğlu ve Gamze Doğan üstlenirken, ADÜ Matbaasında basılan ADÜDergi'nin her sayısı dönem sonu olacak şekilde yılda iki sayının çıkarılması planlandı.