ADÜ İletişim Fakültesi Üç Yeni Lisansüstü Programı ile akademik alandaki etki ağını genişletiyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı altında, Medya ve İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans ve fakültenin ilk doktora programı olan, Medya ve İletişim Çalışmaları Disiplinlerarası Doktora Programı'nın yanı sıra, İkinci Öğretim Sinema ve Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle akademik etki alanını genişletmiş olacak.

İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı olmak üzere iki program ile lisansüstü çalışmalarını sürdürmekteydi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle, bu programlara üç yeni program daha eklenecek. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı altında bir tezli yüksek lisans ve fakültenin ilk doktora programı olma özelliğini taşıyan bir disiplinlerarası doktora programı ile birlikte, ikinci öğretim Sinema ve Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrenci alımları yapacak.

İletişim Fakültesi'nin lisansüstü eğitim odaklı akademik etki alanını genişletme çalışmaları ile, özellikle medya ve iletişim literatürüne yeni metodolojiler ile sürdürülmüş nitelikli çok sayıda akademik çalışma katkısı yapılması hedefleniyor. Bu alanda akademik çalışma alanına yoğunlaşan araştırmacı ve akademisyen insan kaynağını da nitelikli bir şekilde yetiştirme olanağı sağlayacak olan programlar ile İletişim Fakültelerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi açığının da kapatılması hedefleniyor.