ADÜ İletişim Fakültesi, Uluslararası Çay Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali'ne katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Rize Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen 28 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirilen “Uluslararası Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali”ne İletişim Fakültemiz öğrencileri “Dönüş” isimli kısa film ile katıldı.

Rize'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin doğal, yöresel, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen festivalde; ADÜ'nün yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü akademisyen ve öğrencileri Rize merkez ve ilçelerinde ‘çay' ve ‘doğa' konulu kısa film atölye çalışmaları gerçekleştirdiler.

ADÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Arş. Gör. Dr. Alper Erçetingöz ve fakülte öğrencileri Bayram Küçük, Emre Can Şahin ve Tamer Türkel festival kapsamında gerçekleşen atölye çalışmaları sonucunda çektikleri "Dönüş" adlı kısa filmle izleyicilerden tam not aldı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Batum Türk Okulu'ndaki film gösterimi ve söyleşi etkinliğine de katılan ekip, etkinlik sonrasında Batum Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından düzenlenen şehir turuna katılan film ekibi, Rize Kalesi ve Zil Kale gibi Rize'nin tarihi ve yöresel değerleri konusunda bilgi alarak kısa film atölye çalışmaları öncesinde saha araştırmalarında bulundu. Erdoğan Muradoğlu, Muammer Mete, Birsen Ertan ve Engin Alptekin gibi şehrin önde gelen sanatçı ve doğa dostlarının da katkılarıyla ekibimiz, 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla filmlerini tamamladı.

Festivalin kapanış programı ve ödül töreni İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Rize Valisi Kemal Çeber'in de katıldığı ödül töreninde Kısa Film Atölye çalışması gerçekleştiren ekiplere İlçe Kaymakamları tarafından plaketleri ve hediyeleri takdim edildi.