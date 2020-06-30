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ADÜ İletişim Fakültesi'nden İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer'e ziyaret

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Mehmet Aydın ile İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer'i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, ilimizin gelişimi ve turizmin canlanması için yeni çalışmalar planladığını ifade etti.


Prof. Dr. Mehmet Aydın ile İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri, yeni görevinde başarılar diledikleri Tuncer'e, 1950 seçimlerinin slogan afişi olan ‘Yeter Söz Milletin' tablosunu hediye etti.

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