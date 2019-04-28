ADÜ İletişim Fakültesine proje ödülü

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Neslihan Özcan, Kredi Kayıt Bürosu'nun düzenlediği ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim' adlı sosyal sorumluluk proje yarışmasında ‘Müze Müze Anadolu' isimli projesiyle ödül kazandı.

İş Sanat Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlenen yarışmada yüz altmış beş üniversiteden yaklaşık iki bin proje ödül için mücadele etti. Proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı İcil Tuncer, “Üniversite Rektörlüğümüz özellikle öğrenci projelerine güçlü destek veriyor, bu destek bizi öğrencilerimizle birlikte üretmeye motive ediyor” dedi.

Ödülü kazanan genç iletişimci Neslihan Özcan ise, öğrenci yarışmalarının sektöre hazırlanmada önemli bir araç olduğunu hem ödülü kazanmanın hem de üniversitenin adını duyurmanın gururunu yaşadığını ifade etti.