ADÜ kan bağışları ile farkındalık oluşturuyor

Aydın Türk Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla Söke İşletme Fakültesi, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Köşk MYO'da kan bağışı gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesinde Kızılay Söke Şubesi ile işbirliği ile düzenlenen iki günlük kan bağışı etkinliğinde, Fakülte Dekanı Prof. Dr. F. Neval Genç, öğrencilerin bu konuda farkındalığa sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Bozdoğan MYO'da düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında öğrencilere, akademik ve idari personele, duyarlı davranışlarından dolayı, Türk Kızılay'ı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol'un sunduğu teşekkür belgesi, Bozdoğan MYO Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak adına, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Tayfun Şahin tarafından kabul edildi.

Köşk MYO öğrencileri, ‘Kan Bağışı Sorumluluktur' çalışması kapsamında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına yoğun katılım göstererek farkındalık oluştururken, kan bağışları, fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin yanı sıra akademik ve idari personelin yoğun katılımıyla gerçekleşti.