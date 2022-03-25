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ADÜ Karacasu MYO'da 'Sağlıklı Beslenme Semineri' düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat’ konulu seminer Bezci Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat' konulu seminer Bezci Konferans Salonu'nda gerçekleşti.



İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Firuze Kesici ve Sağlık Memuru Mehmet Uygur'un sunumlarıyla gerçekleştirilen seminer, öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Seminerde katılımcılara; hareketli yaşam, egzersiz, sağlıklı beslenme, diyet, kilo verme, kalori hesaplama konularında bilgi verildi. Katılımcıların soru ve görüşleriyle katkı sunduğu seminerde, hareketsiz yaşamın ve sağlıksız beslenmenin obeziteye yol açtığı vurgulandı. Ayrıca, obezitenin veya fazla kilo sahibi olmanın hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemleri gibi hastalıklara neden olduğu ifade edildi.



Seminer, Yüsekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş'ün Dr. Firuze Kesici ve Sağlık Memuru Mehmet Uygur'a teşekkür belgesi vermesinin ardından sona erdi.

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