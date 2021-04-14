ADÜ Koçarlı MYO'da ‘Dijital Çağda Kariyer Planlama Semineri' gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksek Okulu'nun düzenlediği Dijital Çağda Kariyer Planlama Semineri, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile akademik personel katıldı.

Öğr. Gör. Ayfer Ergezen'nin moderatörlüğünü yaptığı ve Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu'nun katıldığı seminerde, kariyer planlamanın önemi, dijital çağın özellikleri, iş dünyasının beklentileri öğrencilerle paylaşıldı. Geleceğin meslekleri, gelecekte ön planda olacak alanlar ve dijital işe alım konularının ele aldığı seminer, gençlere önerilerin ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın kapanış konuşmasıyla, eğitimin pandemi dönemi sonrasında yüz yüze olarak gerçekleştirilmesi planlandı.