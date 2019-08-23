ADÜ kontenjan doluluk oranlarındaki başarısıyla rekor kırıyor

Her yıl ortalamanın üzerinde doluluk oranıyla Ege Bölgesi'nin en çok öğrenci kabul eden yükseköğretim kurumlarından biri olan ADÜ, ilk tercihlerde bu yıl da lisans düzeyinde yüzde 98.89, ön lisans düzeyinde ise yüzde 92.83 yerleşme oranıyla birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.

Yeni açılan bölümlerde tüm kontenjanlarını ek yerleştirme dönemi öncesinde dolduran ADÜ'de, fakülteler bazında açılan 5 bin 74 kontenjandan sadece 56 kontenjan boş kalırken, 5 bin 18 öğrenci fakültelere kayıt yaptı. Meslek yüksekokulları bazında açılan 6 bin 980 kontenjandan ise 6 bin 480 kontenjan doldu.

‘ADÜ önderliğinde Aydın şehri Türkiye'nin Oxford'u olur'

Öğrenci ve velilerin gösterdiği teveccühten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademinin ve şehrin tüm dinamikleriyle birlikte, artan teveccühe diyalog ve iş birliği içinde karşılık vereceklerini açıkladı. Aldemir, “Aydın; iklimi, ulaşım imkanları, eğitime pozitif bakan kültürlü, naif insanıyla akademik eğitim için bir cazibe ve çekim merkezi haline gelerek hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Ege Bölgesi'nin en prestijli üniversitesi olmak ilk hedefimiz. Bunu nicelikteki ve kapasitedeki artışa paralel niteliksel çalışmalarımızla destekleyeceğiz. Her zaman iddia ettiğimiz bir şey var: Aydın şehri, üniversite ile tüm dinamikleri üzerinden entegre olduğunda, eğitim turizminin başkenti olmaya namzet bir şehir. Sosyal doku buna çok uygun. ADÜ önderliğinde Aydın şehri, Türkiye'nin Oxford'u olur. Yeter ki yerel yönetimler, mülki idare sivil toplum kuruluşları, kamu bürokrasisi ve politize olmaksızın siyaset kurumunun aktörleri, diyalog ve iş birliği içerisinde buna inansın ve gereğini yapsın. Bu süreci göğüsleyecek ve yönetecek akademik ve idari personele üniversitemiz sahiptir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

İlk kez öğrenci kabul eden bölümler tamamen doldu

ADÜ bünyesinde bu yıl ilk defa öğrenci kabul eden Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Aydın Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ), Makine (İÖ), Otomotiv Teknolojisi, Özel Güvenlik ve Koruma, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Üretimde Kalite Kontrol ve Söke Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (İÖ) bölümleri ilk tercih döneminde tüm kontenjanlarını doldurdu.

Okul birincilerinin de tercihi ADÜ

Fakülteler bazında bu yıl 46 okul birincisi bu kontenjandan ADÜ'ye yerleştirilirken; Meslek Yüksekokulları bazında da 24 okul birincisi ADÜ'ye yerleştirildi. ADÜ'de 11 farklı programda öğrenci kabul eden sözel bölümlerin tamamı ek yerleştirme öncesinde ilk tercih döneminde yerleşen öğrencilerle birlikte ek yerleştirmeye kalmadan kontenjanlarını doldurdu. Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Gazetecilik, Sanat Tarihi ve bu yıl ilk defa öğrenci kabul eden Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü tüm kontenjanlarını doldurdu. Yine İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Turizm Rehberliği, Alman Dili ve Edebiyatı ile Fransız Dili ve Edebiyatı tüm kontenjanlarını dolduran bölümler olarak dikkat çekti.