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ADÜ Köşk Meslek Yüksekokulu'nda ‘Kariyer Planlama' semineri

Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) ’Hayat Boyu Öğrenme’ etkinlikleri kapsamında Aralık ayının konusu olan ’Kariyer Planlama’ semineri düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Hayat Boyu Öğrenme' etkinlikleri kapsamında Aralık ayının konusu olan 'Kariyer Planlama' semineri düzenlendi.


Efeler Sosyal Hizmet Merkezi tarafından verilen eğitimde, AEP Eğiticisi ve Sosyal Çalışmacı Esengül Bulut, AEP Eğiticisi ile Sosyolog Şerife Sibel Özen ve AEP Eğiticisi ve Emine Ebru Bozçelik tarafından kariyer planlama anlatıldı. Gençlerin CV hazırlamada yaptıkları yanlışlıklar ve doğru CV nasıl hazırlanacağı aktarılırken, iş görüşmeleri sırasında tuzak sorulara nasıl cevap vermeleri konularında öğrencilere ipuçları verildi.


Köşk MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Nail Akgül'ün, Efeler Sosyal Hizmet Merkezi AEP Eğiticimleri Emine Ebru Bozçelik, Esengül Bulut ve Şerife Sibel Özen'e teşekkür etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

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