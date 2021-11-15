ADÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ikinci kez akredite oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu'nun onayıyla ikinci kez Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Başak, ikinci kez Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandıkları için ana bilim dalı olarak gururlu olduklarını ifade etti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.