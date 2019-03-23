İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADÜ Kuşadası Müzik ve Balo Okulu yeni binasına kavuştu

2017 yılında kurulan Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve önümüzdeki dönem açılacak olan Müzik ve Bale Lisesi Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla yeni eğitim binasına kavuştu.

2017 yılında kurulan Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve önümüzdeki dönem açılacak olan Müzik ve Bale Lisesi Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla yeni eğitim binasına kavuştu.


Kuşadası Belediyesi tarafından kiralanıp Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve Lisesi'ne tahsis edilen yeni bina Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı mevkiinde bulunuyor.


ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Merve Uysal, ADÜ Devlet Konservatuvarı Yüksek Okulu Müdür Vekili İmge Tilif ADÜ Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Özgür Elgün ve Öğretim Görevlileri Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret ederek bina tahsisinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette ADÜ Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Özgür Elgün, Başkan Kayalı'nın görev süresi boyunca eğitime her zaman destek olduğunu belirterek kendisine teşekkür plaketi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.