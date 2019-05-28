ADÜ kütüphane veri tabanı eğitimleri devam ediyor

ELSEVIER Yayınevi Türkiye temsilcisi Saide Sak'ın verdiği eğitim; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan v. Öğr. Gör. Özden D. Faydalıgül, kütüphane personeli, araştırmacılar ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

Eğitim kapsamında ELSEVIER'in en önemli üç ürünü olan ve kütüphanemizin de ULAKBİM EKUAL kapsamında araştırmacıların erişimine açtığı Mendeley, Scopus ve Science Direct veri tabanları detaylı olarak anlatıldı, uygulamalar yapıldı.

Bu üç önemli veri tabanının yanı sıra Bilimsel Görünürlüğü ve Etkiyi Arttırma, Hızlı ve Kolay Atıf Formatı Uygulama, Literatür Tarama İpuçları, Nitelikli Bilgi ve Yayına Ulaşma, İlgili Bilimsel Alanda Güncel Kalma, Etkin Çalışma Konusunun Tespiti, Araştırma Performans Metrikleri, Araştırmacı Profilleri ve Ağları konu başlıklarında bilgilerin verildiği eğitim soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.