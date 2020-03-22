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ADÜ Kütüphanesi öğrencilerle evlerinde de birlikte

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nde canlı destek hizmeti başladı.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde canlı destek hizmeti başladı.


Korona virüsü tedbirleri gereği 16 Mart 2020 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında hizmete kapatılan ADÜ) Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nde, araştırmaların ve çalışmaların ara vermemesi adına başlayan çevrimiçi destek hizmeti ile soru, istek ve çalışmalara yardımcı olmak amaçlanıyor.


Çevrimiçi destek hizmetine Kütüphane ana sayfasına girerek “ADÜ Kütüphane Canlı Destek” butonu ile ulaşmak mümkün. Ayrıca; kütüphanemiz elektronik kaynaklarına uzaktan erişim hizmeti ile eğitim ve öğrenme ara verilmemesi hedefleniyor.


Okuyucuların üzerinde bulunan tüm kitapların süresi 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu tarihlerde kütüphanedeki elektronik kaynaklarına uzaktan erişim hizmetinden yararlana bilinecek.

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