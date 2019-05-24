ADÜ, Kuvay-i Milliye'nin 100. yılında ‘Efelik Kültürü'nü ele alacak

Dr. Selçuk Aldemir'in talimatıyla Fen-Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuarı ortaklığıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Üniversite, Kuvay-i Milliye'nin 100. Yılında kurtuluş savaşının sembol ismi olmuş isimlerden Yörük Ali Efe ve Efelik Kültürü'nün bilimsel anlamda ele alacak.

ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuarı ortaklığıyla 27-29 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan “Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları-Kuvay-i Milliye'nin 100'ü Yörük Ali Efe” konulu sempozyumun ön hazırlık çalışmaları başlatıldı. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, Öğretim Üyeleri Prof. Dr Kayhan Delibaş, Doç. Dr. Caner Işık, Dr. Hülya Uzun, Dr. Emre Erdan, Dr. Gökhan Şefik Erkut, Dr. Mehmet Başaran, Dr. Behiç Alptekin ve Arş.Gör. Mükerrem Kürüm katıldı.

Sempozyum hakem bilim kurulu ve düzenleme kurulu üyelerinin değerlendirmeleriyle başlayan gündem kapsamında; sempozyumun “Yörük Ali Efe ve Milli Mücadele Dönemi” ve “Ululsal ve Uluslararası Düzeyde Halk Kültürü Araştırmaları” olmak üzere iki ana başlık çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlandı. Bu bağlamda sempozyumun ihtiyaç talepleriyle ilgili Üniversite-Valilik, Üniversite-yerel yönetimler, Üniversite-sivil toplum kuruluşları arasında oluşturulması gereken iletişim ve iş birliği konuları ele alınıp logo ve afiş tasarımlarıyla sempozyumun daha geniş kitlelere ulaştırılması adına atılacak adımlar konuşuldu.