ADÜ lise öğrencileri ile buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen ‘Yükseköğretim Kurumları Tanıtım ve Kariyer Günleri'nde Aydın ve çevre illerde öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar ile buluştu.

Fuarın açılışına Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, il ve ilçe milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yönetici ve öğrencilerin katıldı. Yükseköğretim Kurumları Tanıtım ve Kariyer Günleri'nde üniversiteler ve ortaöğretim kurumlarının 10-11 ve 12. sınıflarında eğitim gören öğrenciler bir araya geldi. ADÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin ADÜ'yü temsil ettiği etkinlikte, fuara katılan öğrencilere okumak istedikleri bölümler ve ADÜ'de üniversite hayatı hakkında bilgi verdi.