Yusuf Ziya Şipal ve fakülte öğrencilerinin öncülüğünde kurulan Denizcilik Topluluğu-ADÜ Maritime ilk planlı organizasyonunu gerçekleştirdi.

‘Genel Hatları ile Türk Denizcilik Tarihi' isimli panel Söke İşletme Fakültesi salonunda yapıldı. Panelde Seval Yıldız “Balkanlarda Türk Denizciliği” ve Dekan Yardımcısı Yusuf Ziya Şipal tarafından “Gazi Umur Bey ve Epir Harekatı” isimli sunumlar yapıldı. Dekan Yardımcısı Pınar Zarif Tapkan'ın yönettiği panelin bitiminde katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.