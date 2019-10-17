ADÜ Meslek Yüksekokulları kan bağışına dikkat çekiyor

Aydın Türk Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla ADÜ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu (MYO), Davutlar MYO ve Karacasu MYO'da kan bağışı gerçekleşti.

‘Bağışlanan Her Kan Kurtulan Üç Can' sloganıyla düzenlenen kan bağışı öncesi Germencik Yamantürk MYO'da, Aydın Türk Kızılay Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Halit Kılıçgediği tarafından, 'Güvenli Kan Temini' semineri düzenlendi.

Kan bağışları, yüksekokulların öğrencileri, akademik ve idari personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.