ADÜ Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Törene, Mühendislik Fakültesi'nden sorumlu ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrekci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Turgay Eray, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Tören açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrekci, eğitimin, hayat boyu işleyen bir süreç olduğunu vurguladı ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Prof. Dr. İsmail Böğrekci, “Hayata atıldığınız bugünden itibaren kendinize olan güveninizi, inancınızı ve heyecanınızı kaybetmeden, ideallerinizden vazgeçmeden, zorluklarla karşılaşacak olsanız bile belirlediğiniz bu yolda hedeflerinize ilerlemelisiniz. Şunu unutmamalısınız ki; sizler sahip olduğunuz birikim ve potansiyelinizle aileniz, ülkemiz ve tüm dünya için umut kaynağımız olacaksınız. Kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve büyük başarılar elde edeceksiniz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Mezunlarımızın, iyi yetişmiş, meslek bilgisiyle donanımlı, girişimci ve özgüveni yüksek bireyler olarak ulusal ve uluslararası arenada aranan meslek sahipleri olacağına olan inancımızla, bugün sizleri ülkemiz hizmetine sunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Mezuniyetlerinin ardından gençlerin yeni bir başlangıcı adım attığını söyleyen Aydın, “Bugünden itibaren yeni deneyimleri içinde barındıran bir süreç başlıyor. Hak ettiğiniz diplomalar her şeyden önce size büyük sorumluluklar yüklüyor. Dünyada ve ülkemizden olup bitenleri takip etmek, yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi sürekli olarak geliştirmek, davranışlarınızla örnek bireyler olmak bu sorumluluk başından geliyor” ifadelerini kullanarak mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kalkan, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Akın ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Demicioğlu mezuniyet törenlerinde yaptıkları konuşmalarda öğrencileri tebrik ederek meslek yaşamlarında başarılar dilediler.

Mühendislik Yemini okutulmasının ardından 2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi mezunlarına başarı belgelerinin verildiği tören, kep atma ile sona erdi.