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ADÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin projesine TÜBİTAK'tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.


Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Aysima Yediler, Çağlanur Karaca ve Selin Üstündağ'ın projeleri, TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Özgün Güzdemir danışmanlığında yürütülen proje, özel bir gıda firmasının iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

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