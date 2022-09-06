ADÜ' nün 4 projesi desteklenmeye hak kazandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) dört projesi, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde 2022 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projeler arasında yer alarak desteklenmeye hak kazandı.

ADÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ethem Aktürk, Prof. Dr. Ece Armağan, Doç. Dr. Dide M Aydoğan, Araş. Gör. Dr. Ecem Akan'ın yürütücülüğünü yaptığı projeler 2022 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmasıyla desteklenen projeler arasında yer aldı.

2022 yılı 1. döneminde 1001 programı çerçevesinde sunulan 1992 proje önerisinden 1851'i bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 306 proje önerisinin desteklenmesine, 154 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verildi. Desteklenmesine karar verilen projeler ile bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilmesine karar verilen projelerden başvurusu kabul edilip desteklenen projelerle, ADÜ'nün desteklenen proje sayısı 4'e yükseldi.

Desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında panel puanına ek olarak proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri çerçevesinde elde ettiği çıktı performansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)'ndeki artış, Yeşil Mutabakata Uyum çerçevesindeki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler, Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum-kuruluş adına proje yürütücüsü olmak, Çok Disiplinli-Disiplinler arası projeler, proje önerisi çerçevesinde oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite iş birliği, proje önerisi çerçevesinde oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi iş birliği kriterlerine dikkat edildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.