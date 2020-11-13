ADÜ Öğrenci Bilgi Sistemi E-Devlet sistemine entegre edildi

e-Devlet üzerinde birçok üniversite olmasına rağmen, içerik bazında yaptığı entegrasyonla birçok alanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yine ilk oldu.

E-Devlet uygulamasında bulunan üniversiteler genellikle evrak doğrulama ve mezuniyet sorgulama gibi hizmetler verirken, ADÜ öğrencileri için oldukça öneme sahip ve kısa sürede elde edilmesi gerekli hizmetleri erişime açarak yine öğrencilerine ilkleri yaşatacak. Öğrenci Bilgi Sistemi'nin (OBİS) entegrasyonu ile hizmetlerin ilk aşaması olan "Öğrencilik Bilgileri Sorgulama", "Öğrenci Danışman Bilgileri Sorgulama" ve "Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama (DANO / GANO dökümü)" hizmetleri e-Devlet kapısı altında yayına alındı. Bu hizmetleri e-devlet üzerinde gerçekleştiren henüz başka üniversite de bulunmuyor.

“Yine ilkleri öğrencilerimiz için hizmete sunuyoruz”

Sistem üzerinden verilecek hizmetlerin e-Devlet üniversite standartları kapsamında ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ‘Yazılım Geliştirme Ekibi' ile ‘e-Devlet Uygulamaları Geliştirme Ekibi' ortak çalışmaları sonucu hazırlandığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bu hizmetleri e-Devlet kapısında ilk kez uygulamaya açan kurum Üniversitemiz olmuştur. Bu hizmetler aracılığı ile okuyan ve mezun tüm öğrencilerimizin en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde eğitim hayatlarına ilişkin bilgilerine ulaşması hedeflenmektedir. Verilecek hizmetler bununla da kısıtlı kalmayacak; kısa vadede ‘Sınav Notu Sorgulama', ‘Ders İçerikleri Sorgulama', ‘Diploma Doğrulama' ve ‘Akademik Takvim Sorgulama' modüllerinin hizmete alınması planlanıyor. Orta vadede ise tek oturum açma (Single Sign On) hizmeti ile öğrencilerin ve personelin e-Devlet kapısı üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemine (OBiS) ve Üniversitemizde sunulan diğer hizmetlere ait bilgi sistemlerine erişimleri sağlanacaktır” dedi.

“TÜRKSAT övgüleri gurur yaşattı”

E-Devlet'teki uygulamaların Türkiye'de ilk olduğunu belirten ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan Atıgan da sağlanan olanaklar ve çalışmalarındaki destekleri için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür ederek, “Üniversitemiz bilgi sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden öncelikle öğrencilerimizin, devamında personelimizin hizmetine sunulması için, bu hizmetin yürütücüsü, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile yapmış olduğumuz teknik çalışmaların ilk aşamasının sonuçlanması ile Üniversitemiz e-devlet kapısında yerini aldı. 20 Ekim 2020 tarihinde test süreçleri devam ederken, verilen hizmetlerin özellikle e-devlet kapısında bugüne kadar geliştirilen üniversite uygulamaları içinde ilkleri içerdiği ve bu kapsamda pilot üniversite olduğumuz TÜRKSAT tarafından iletildiğinde, üniversitemiz adına büyük gurur yaşadım” dedi.