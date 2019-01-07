ADÜ öğrenci toplulukları etkinliklerde hız kesmiyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, sosyal sorumluluk projeleri, hasta ve yaşlı ziyaretleri, spor ve sinema faaliyetleri, farkındalık oluşturmak, birlikteliği arttırmak, doğayı korumak, köy okullarına yardım vb. amaçlarla düzenledikleri etkinliklerine hız esmeden devam ediyor.

Maskesiz Gülücükler Topluluğu üyeleri, “İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar” sloganıyla AYMELEK Yaşlı Bakımevi sakinlerini ziyaret ederek ileri yaş grubuyla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Topluluk, “Hep Birlikte Yüreklere Dokunalım” sloganıyla Ağrı ve Hatay'da belirledikleri 2 köy okulu için bir hafta boyunca kitap, kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve oyuncak standı açtı. Toplanılan yardımlar, Ağrı ve Hatay'daki köy okullarına ulaştırıldı. Topluluk bir diğer etkinliğinde, Yoksullara Yardım Haftası kapsamında “Bir El de Sen Uzat” sloganıyla Merkez Kampüsümüzde 1 hafta boyunca stant açarak daha önceden belirledikleri yoksullar için bakliyat yardımı topladı. Toplanılan bakliyatlar muhtarlıklarla işbirliği içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Sokak hayvanlarını da düşünen Topluluk, topladıkları mama ve sütü, sokak hayvanlarına verdi, “Her kim aç bir hayvanı beslerse aynı zamanda ruhunu besler” sözünü şiar edinen Topluluk üyeleri, etkinliklerine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Hasta çocukları da ihmal etmeyen Topluluk üyeleri, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hematoloji Servisi'ndeki çocuklarla hastane ortamına uygun biçimde çeşitli faaliyetlerde bulundu. Topluluk üyeleri Hematoloji Servisi'ni süsleyerek hasta çocuklar için çekiliş düzenledi. Noel baba ve palyaço kostümleriyle çocuklara yılbaşı hediyelerini veren topluluk üyeleri, çocukların morallerini yükseltti.

Tıp Öğrencileri Topluluğu, Pamukkale Üniversitesi, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğunun daveti üzerine, Denizli Irlıganlı Mahallesi'nde antibiyotik ön yargısı üzerine farkındalık oluşturmak için broşürler dağıtarak bilgilendirme yaptı. Topluluk bir diğer etkinliğinde ise Aydın Nazilli Fen Lisesi'nde üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine sunum yaparak öğrencilerin Tıp Fakültesi ile ilgili sorularını cevapladı. Alkol bağımlılığına dikkat çeken Tıp Öğrencileri Topluluğu, Forum Aydın'da vatandaşlara ''Alkol Bağımlılığı'' hakkında bilgilendirme yaptı. Topluluk, Yeşilay'dan temin ettikleri 300 broşürü dağıtarak alkol ve zararları hakkında bilgiler verdi. Topluluk üyelerine Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ ve Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selcen Öncü destek verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Topluluğu, ADÜ Eğitim Fakültesi Uygulama Anaokulu öğrencileriyle iş güvenliği kültürünü arttırmaya yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, küçük yaştaki bireylerde iş güvenliği kültürünün oluşturulması ve farkındalığın arttırılması amaçlanırken, evde ve okulda, özellikle de acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Kızılay Topluluğu, Merkez Kampüs ve Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde köy okulları için yardım kampanyası düzenledi.

Genç Tema Topluluğu, “1 Fidan 70 Can” sloganıyla diğer topluluklarla bir araya gelerek Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın da katılımıyla 600 adet fidanı toprakla buluşturdu. Topluluk “Benimle Film İzler misin Kardeşim?” sloganıyla Suriyeli misafirlerle film izledi.

Bisiklet Topluluğu, Çakırbeyli ve Kalfaköy turu düzenleyerek arazide bisiklet sürüşü yaptı. Tiyatro Topluluğu “Ölüm de Var Hayatta” adlı oyunu canlandırdı. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinliğe yaklaşık 1600 kişi katıldı. Etkinlik büyük ilgi topladı.

Stratejik Düşünce ve Analiz Topluluğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Meslek Lisesinin Sanayiye Yönelik Teknik Gezileri " başlığıyla çeşitli sanayi kuruluşlarına teknik gezi düzenledi.

IEEE Topluluğu, Konya'daki bir firmaya teknik gezi düzenledi. Hem ülkemizin ilk insansı robotlarını yerinde inceleme hem de şirketin kurucusu Özgür Akın ile tanışma fırsatı bulan Topluluk üyeleri Akın'ın deneyimlerini dinledi. Topluluk bir diğer etkinliğinde Efeler İlçesi'ndeki bir ilkokulda bilim deneyleri yapıp öğrencilere mühendislik ve bilimi anlattı.

Özgün Düşünce Topluluğu, Aydın Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu için kitap topladı.

Genç Liderler Topluluğu, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesi'nde, milli şair Kur'an tilavetiyle, anılarıyla, şiirleriyle, türkülerle andı. Denizli Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kayalı ve Hafız Mehmet Emin Ulu'nun da katılımlarıyla gerçekleşen etkinlik verilen teşekkür belgeleri ve fotoğraf çekimiyle sonlandı.