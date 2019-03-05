ADÜ Öğrenci Toplulukları Şubat ayını etkinliklerle geçirdi

Topluluklar, sosyal sorumluluk projeleri, hasta ve yaşlı ziyaretleri, spor, farkındalık oluşturma, birlikteliği arttırma, doğayı koruma, milli – manevi değerlere sahip çıkma vb. amaçlarla düzenledikleri etkinliklerle Şubat ayını da çeşitli aktivitelerle geçirdi.

Geçtiğimiz aylarda takdire şayan etkinliklere imza atan Maskesiz Gülücükler Topluluğu üyeleri, şubat ayında da etkinliklerine devam etti. Topluluk, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hastalığı yenen Berna'yı ziyaret ederek tebrik etti. Ziyaret kapsamında diğer hastalara küçük oyunlar oynayan ve boyama yapan topluluk üyeleri, hastalara moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Topluluk Başkanı Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Harun Küçükballı, Mart ayında da etkinliklerine devam edeceklerini ifade erek Aydın'ın Söke İlçesine bağlı Akçakonak Mahallesi İlkokulu Kütüphanesini geliştirmek için kitap toplama kampanyası düzenleyeceklerini söyledi. Küçükballı, “Yoksullar için kent meydanında çorba dağıtmak için çalışmalarımıza başladık. Ayrıca Topluluğu belirlenen bir ilkokulun dış cephe boyamasını da yapacağız.” diye konuştu.

Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Kuş Gözlem Topluluğu ve Kariyer Günleri Topluluğu üyesi öğrencileriz, Buharkent MYO öğretim elemanlarının da katılımıyla düzenlemiş oldukları ortak etkinlikle, Van'ın Saray İlçesine bağlı Bakışık Köyü'nde bulunan Bakışık İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine, kırtasiye ve ihtiyaç malzemeleri (bot, atkı, bere, şapka, çorap vb.) yardımında bulundu. Bakışık İlkokulu öğretmenlerinin gönderdiği resim ve videolarda, minik öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Genç Liderler Topluluğu ise Aydın Huzurevini ziyaret ederek ileri yaş grubuyla bir süre sohbet etti. Topluluk üyeleri kuşaklar arası iletişimi kuvvetlendirmek için düzenledikleri bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

ADÜ Genç Tema Topluluğu ise Aydın il temsilciliği ile gerçekleştirdikleri ziyarette Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Rektör Yardımcısı Mehmet Aydın'ı makamlarında ziyaret etti. ADÜ Genç TEMA ailesi, hocalarının yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek bu dönem yapacakları projeler hakkında kendileriyle bir süre sohbet etti.

Bisiklet Topluluğu, danışman hocaları eşliğinde Kızılcaköy turu düzenledi. Topluluk, Çayyüzü Şehitliği'ne de tur düzenleyerek Şehitliği ziyaret etti.

Çevre ve Spor Topluluğu, 11 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitler anısına Aydın'da bulunan 1600 rakımlı Karlık Dağı'na olumsuz hava koşullarına rağmen zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Her Çocuk Bir Gelecek Topluluğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile “Kitap + Oyun = Eğlenceli Gelişim” konferansı gerçekleştirdi. Etkinliğe Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi olan ve sosyal medyada Akademisyen Anne olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal konuşmacı olarak katıldı. Kangal, çocuk gelişiminde kitabın ve oyunun öneminden bahsederek gelişimin eğlenceli bir şekilde destekleneceği konusunda değerli bilgilerini paylaştı. Konferansa, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.