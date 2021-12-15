ADÜ Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” etkinliği, Merkez Kampüs Tralleis Meydanı'nda gerçekleşti.

Düzenlenen etkinlikte, aktif olarak çalışmalarını yürüten 71 öğrenci topluluğu, stantlarda çalışmaları hakkında bilgi vererek çeşitli etkinlikler düzenledi ve üye kabulü yaptı.

Öğrenci toplulukları stantlarını gezen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren öğrenciler, topluluklarını tanıttılar. Öğrenciler ile sohbet ederek sosyal faaliyetlerin destekçisi olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin öz çekim isteklerini kırmadı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin, Öğrenci odaklı yaklaşımı esas aldığını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, eğitimi bir insan atlası çalışması olarak gördüğünü, öğrencilerin eğitim hayatlarında bilimsel donanımın yanında sosyal anlamda da güçlü olarak yetişmelerine önem verdiğini ifade etti.

Öğrencilerin çeşitli etkinlikler düzenlediği ve yoğun katılımla gerçekleşen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günlerinde, öğrencilere keşkek ve aşure ikramı yapıldı.