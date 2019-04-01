ADÜ öğrenci toplulukları yeniden düzenleniyor

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) aktif olarak çalışmalarını yürüten öğrenci topluluklarının yeni dönemdeki işleyişlerinin görüşüldüğü toplantılar, AİSYEM konferans salonunda gerçekleşti.

Öğrenci topluluklarının danışmanları ve topluluk temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantılarda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut yer aldı.

Toplulukların, üniversitedeki rengi olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, topluluk faaliyetlerini önemsediklerini ve yeni dönemde tüm toplulukların daha aktif çalışmalar yürütebilmeleri için yönetim olarak destek vereceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde topluluklarla ilgili kamuoyunu yanıltan bir haberle gündeme gelmekten dolayı üzüntü duyduklarını belirterek sözlerine başlayan Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut da, yeni dönemde ADÜ öğrenci topluluklarının yeniden dizayn edileceğini vurguladı. Toplulukların aktivitelerini daha rahat hayata geçirebilmelerine olanak sağlayacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle kurulacak Gençlik Ofisi'nin en kısa sürede hayata geçeceğini söyleyen Hüseyin Turgut, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Turgut, toplulukların varlığını zenginlik olarak gördüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in “Gençlerimizi yarınlara hazırlamak ve onların bireysel gelişimlerine en iyi katkıyı sağlayacak olanakları sunmak bizim en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdan biridir. Üniversitelerin gerçek sahiplerinin öğrenciler olduğu bilinciyle hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm faaliyetlerimizde öğrenci odaklı yaklaşımı esas almaktayız. Öğrencilerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, ortak amaç etrafında birleşerek aktiviteler yapmak için oluşturdukları toplulukların kapatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Topluluklar, Üniversitelerin temel taşlarıdır. Öğrencilerimizin düşüncelerini özgürce aktararak hayata geçirebilmeleri topluluklarla mümkündür. Üniversitemizin kültürel zenginliği olan topluluklarımızın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerini ve düşüncelerini daha etkin bir şekilde sahaya yansıtabilmelerini sağlamak amacıyla Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulunun aldığı karar gereği topluluklarımız yeniden dizayn edilecek” mesajını katılımcılara iletti.