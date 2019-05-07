ADÜ öğrencileri 5. Tralli Travma Rallisinden ödülle döndü

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleşen 5. Tralli Travma Rallisi yarışmasında Aydın'ı temsil eden ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri ödülle döndü.

ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Program Koordinatörü Öğr. Gör. Halise Çinar koordinatörlüğünde, ikinci sınıf İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinden Halil Macit, Büşra Aybüke Cebeci, Ferit Homan, Şule Kocakır, Nazlı Ece Güley, Merve Çelik, Nil Aleyna Tangör, Feyzullah Çaçar, Abdülselam Cihantimur; ağaç ilaçlama sırasında ağaçtan düşen bir tarım işçisine doğru ve zamanında tanıyı koyup etkin tedaviyi uygulayarak 1000 tam puan aldı ve yüksekten düşme etabının birincisi oldu.

İlk 4'ü ADÜ'de düzenlenen rallinin 5.'si Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Yarışmaya 17 üniversiteden ilk ve acil yardım programında eğitim gören 38 ekip (152 öğrenci) katıldı. Öğretim elemanlarının da yakından takip ettiği yarışmada öğrenciler almış oldukları eğitimleri uygulama fırsatı buldu. Yüksekten düşme, tiraj, araç içi trafik kazası, dar alanda acil yardım, ileri yaşam desteği ve medikal aciller etaplarının bulunduğu rallide öğrenciler, ADÜ ve Aydın'ı başarıyla temsil etti.

İlk ve acil yardım programı öğrencileri için hazırlanan tralli yarışmalarında hazırlanan yoğun ve karmaşık senaryolar ile gerçekleşen kıyasıya yarışmalar sayesinde öğrenciler kısa zamanda hızlı ve doğru müdahale etmenin yanı sıra stresle de başa çıkmayı öğreniyor. Vakalarda öğrencilerin stresini arttıran çeşitli stres faktörleri yer alırken, zaman ve stres faktörüne rağmen hızlı bir şekilde tanı koyarak etkin bir müdahale yapan öğrencilerin gelecekte bu tarz vakalarla karşılaştıklarında o vakaya daha rahat müdahale edebilmeleri sağlanıyor.