ADÜ öğrencileri onkolojide tedavi gören çocuklar yararına etkinlik düzenledi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ADÜ Park'ta Çocuk Hematoloji-Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına yoğun katılımla gerçekleşen bir etkinlik düzenledi.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, etkinlikten elde edilecek gelirin Hematoloji Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için kullanılacağını söyledi.

Öğrencilerle beraber organizasyona destek olmak amacıyla Onkoloji Kliniği doktor ve hemşireleri kendi yaptıkları el işleri, yağlı boya tablo, zeytin ve zeytinyağı ürünleri ve yiyeceklerle etkinliğe katıldı.

Etkinliğe çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler ilgi gösterdi.